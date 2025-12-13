Galatasaray'a Lookman transferinde dev engel! Bunu kimse beklemiyordu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Ademola Lookman için ısrarlı bir şekilde takibini sürdürürken Nijeryalı yıldız için transferde beklenilmeyen bir engel ile karşı karşıyalar. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 10:59
Mauro Icardi'nin geleceğinin belirsizliği süren Galatasaray'da Ademola Lookman isteği devam ediyor.

Hem santrfor hem de kanat bölgesinde forma giyebilecek bir yıldız arayışında olan Cimbom, transferdeki kararlılığını sürdürmeyi hedeflese de Nijeryalı oyuncunun tek talibi Galatasaray değil.

Somos Fanaticos'ta yer alan haber göre Tottenham, ocak ayı transfer döneminin açılmasından önce Ademola Lookman'ın durumunu izlemeyi sürdürüyor. Atalanta forması giyen hücum oyuncusu, İngiliz kulübünün radarında kalmaya devam ederken, Spurs cephesi oyuncuyla ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip ediyor.

İngiliz kulübünün, Lookman'ı yakından takip etse de daha yüksek bir profil arayışında olduğu da haberde yer alan bilgiler arasında. Özellikle Real Madrid'den Rodrygo ve milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Tottenham için Lookman'dan daha öncelikli bir pozisyonda yer alıyor.

İŞTE O HABER

F.Bahçe'den o futbolcu Kocaeli yolunda!
