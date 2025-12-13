CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Paris FC-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris FC-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Paris FC ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve 14. sıraya kadar gerileyen Paris FC, evinde oynayacağı maçta kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasman öncesi 10. sırada yer alan Toulouse ise kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Paris FC-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 11:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paris FC-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris FC-Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 16. hafta heyecanı, Paris FC ile Toulouse arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Sezona umut verici başlayan ancak son haftalarda yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla düşüşe geçen Paris FC, bu süreçte 14. sıraya kadar geriledi. Konuk ekip Toulouse cephesinde ise tablo biraz daha dengeli. Ligde 10. basamakta yer alan mor-beyazlılar, zorlu Paris deplasmanından üç puanla ayrılarak üst sıralara doğru tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Paris FC-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS FC-TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak Paris FC-Toulouse maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 23.05'te başlayacak.

PARIS FC-TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Jean Bouin Stadyumu'nda oynanacak Paris FC-Toulouse maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven!
TOD-REKLAM
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
G.Saray'a Lookman transferinde dev engel!
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor yönetimi oybirliği ile ibra edildi Trabzonspor yönetimi oybirliği ile ibra edildi 11:43
Ertuğrul Doğan açıkladı! "4 futbolcumuz ve transfer..." Ertuğrul Doğan açıkladı! "4 futbolcumuz ve transfer..." 11:37
Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! 11:30
Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı! Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı! 11:18
Dünya Kupası'nda VAR'a yeni yetkiler geliyor! Dünya Kupası'nda VAR'a yeni yetkiler geliyor! 11:15
Paris FC-Toulouse maçı ne zaman? Paris FC-Toulouse maçı ne zaman? 11:14
Daha Eski
G.Saray'a Lookman transferinde dev engel! G.Saray'a Lookman transferinde dev engel! 10:59
Metz-PSG maçı detayları Metz-PSG maçı detayları 10:50
Chelsea'nin kalecisi Beşiktaş'a! Chelsea'nin kalecisi Beşiktaş'a! 10:42
Rennes-Brest maçı ne zaman? Rennes-Brest maçı ne zaman? 10:26
Atalanta-Cagliari maçı detayları Atalanta-Cagliari maçı detayları 10:00
Sivasspor-Yeni Çorumspor maçı bilgileri! Sivasspor-Yeni Çorumspor maçı bilgileri! 09:54