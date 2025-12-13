Paris FC-Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 16. hafta heyecanı, Paris FC ile Toulouse arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Sezona umut verici başlayan ancak son haftalarda yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla düşüşe geçen Paris FC, bu süreçte 14. sıraya kadar geriledi. Konuk ekip Toulouse cephesinde ise tablo biraz daha dengeli. Ligde 10. basamakta yer alan mor-beyazlılar, zorlu Paris deplasmanından üç puanla ayrılarak üst sıralara doğru tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Paris FC-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS FC-TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak Paris FC-Toulouse maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 23.05'te başlayacak.

PARIS FC-TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Jean Bouin Stadyumu'nda oynanacak Paris FC-Toulouse maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.