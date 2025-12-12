Dursun Özbek: Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek'in açıklamaları esnasında takımdaki geleceği merak konusu haline gelen Mauro Icardi ile ilgili o sözleri ise dikkat çekti.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI:

Dört bir taraftan yaylım ateşine tutuluyoruz. Hiç ilgisi olmadığı halde, kulübün içinde böyle bir çekişme olmadığı halde dahi bu haberler piyasaya veriliyor. Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya! Ne problemi! Icardi en önemli oyunculardan biri. Son 3 senedeki hizmetini kim inkar edebilir. Kendisi çok önemli bir sakatlık geçirdi. 1 seneye yakındır iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş biri, ikon futbolculardan biri. Galatasaray'ı bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor. Onun için tekrar aynı lafıma geliyorum. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor! Bunların hiçbirisi bizi etkilemez. Doğru bildiğimiz yolda gidiyoruz. Başarı odaklıyız.