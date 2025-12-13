Antalyaspor-Galatasaray MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanırken gözler bu kritik karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Avrupa arenasında Monaco deplasmanında yaşanan yenilginin ardından rotasını lige çeviren sarı-kırmızılı ekip, hem moral bulmak hem de zirvedeki konumunu güçlendirmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Önemli oyuncularından yoksun olarak Antalya'ya gidecek olan Cimbom'da, Teknik Direktör Okan Buruk'un nasıl bir ilk 11 tercih edeceği büyük merak konusu. Peki, Antalyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Abdülkadir, Storm, Boli

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanmak için mücadele eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde alınan Monaco mağlubiyeti sonrası yaralarını sarmak istiyor. Süper Lig'de 15 hafta sonunda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Antalya deplasmanında kazanarak zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Antalyaspor ise 15 puanla 15. sırada yer alıyor.

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 🗓️ 16. Hafta ⚽ H. Antalyaspor 📆 13.12.2025 ⏰ 20.00 🏟️ Corendon Airlines Park Antalya Stadı 📲 #ANTvGS pic.twitter.com/4D3qLCUCFX — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 12, 2025

ANTALYASPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 59. RANDEVU

Antalyaspor ile Galatasaray, 13 Aralık Cumartesi günü Süper Lig'de 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 58 maçta sarı-kırmızılılar 37, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 115 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

ANTALYASPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

🎯 https://t.co/2Gkf7JxoMo Antalyasporumuz, 2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 16. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. 🏟 Corendon Airlines Park 🗓 13 Aralık 2025, Cumartesi ⏱️ 20.00 👤 Ali Yılmaz 📺 beIN Sports 1#AkreplerinMaçıVar pic.twitter.com/PLzPLXtuf0 — Hesap.com Antalyaspor (@Antalyaspor) December 12, 2025

GALATASARAY'DAN ANTALYASPOR'A ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 41 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 18 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

GALATASARAY KADROSUNDA 5 EKSİK

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina kadroda yer almadı. Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

EROL BULUT İLE OKAN BURUK 8. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 7 kez rakip oldu. Bu maçlarda Buruk; Akhisar, Çaykur Rize, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Bulut ise Yeni Malatya, Alanya, Fenerbahçe ve Gaziantep'in başındaydı. 7 mücadelede Okan Buruk'un takımları 3, Erol Bulut'un ekipleri de 1 defa kazanırken, 3 maç da berabere sona erdi.

SARI-KIRMIZILI EKİP SON 6 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı da galibiyetle tamamladı. Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 29 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 18, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada Antalyaspor'a 53 gol atarken kalesinde 24 gol gördü. Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'a konuk olduğu 3 dışı saha maçını da gol yemeden kazandı.

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalyaspor-Galatasaray maçı hakeminin Ali Yılmaz olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Pakkan üstlenecek. Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'a, AVAR'da Suat Güz eşlik edecek.