CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gedson Fernandes Galatasaray'a geri mi dönüyor? Flaş gelişme!

Gedson Fernandes Galatasaray'a geri mi dönüyor? Flaş gelişme!

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak eski yıldızı Gedson Fernandes ile ilgilendiği iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi için konuşulan astronomik rakam ise gündem oldu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 14:42
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gedson Fernandes Galatasaray'a geri mi dönüyor? Flaş gelişme!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devre arası transfer sezonunda orta sahaya bir hamle yapması beklenen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Gedson Fernandes Galatasaray'a geri mi dönüyor? Flaş gelişme!

Sezon başında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon euroluk bedel karşılığında transfer olan Gedson Fernandes, sarı-kırmızılıların listesinde yer alıyor.

Gedson Fernandes Galatasaray'a geri mi dönüyor? Flaş gelişme!

Sport 24'te yer alan habere göre, Spartak Moskova'nın bu ilgiye yönelik karşı bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

Gedson Fernandes Galatasaray'a geri mi dönüyor? Flaş gelişme!

Rus ekibinin, 20/21 sezonunda Galatasaray forması terletmiş olan Portekizli oyuncuyu, 45 milyon euronun altında bir bedelle bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi.

Gedson Fernandes Galatasaray'a geri mi dönüyor? Flaş gelişme!

Rus gazetesine göre kulüp, 26 yaşındaki oyuncunun performansından memnun ve bu seviyede bir teklif gelmediği sürece satış yapmayı düşünmüyor.

Gedson Fernandes Galatasaray'a geri mi dönüyor? Flaş gelişme!

İŞTE O HABER

TOD-REKLAM
F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
G.Saray'a Lookman transferinde dev engel!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes'te Laso dönemi resmen başladı! Anadolu Efes'te Laso dönemi resmen başladı! 14:21
Atletico Madrid-Valencia maçı bilgileri! Atletico Madrid-Valencia maçı bilgileri! 14:17
Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman? 14:02
Başkan Erdoğan: A kulübü, B kulübü fark etmez; Adalet... Başkan Erdoğan: A kulübü, B kulübü fark etmez; Adalet... 13:54
Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman? 13:23
Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde 5 futbolcu yok! Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde 5 futbolcu yok! 13:20
Daha Eski
St. Pauli-Heidenheim maçı ne zaman? St. Pauli-Heidenheim maçı ne zaman? 13:00
Hoffenheim-Hamburg maçı ne zaman? Hoffenheim-Hamburg maçı ne zaman? 12:48
İşte Antalya-G.Saray maçının VAR'ı! İşte Antalya-G.Saray maçının VAR'ı! 12:18
F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! 12:13
Trabzonspor yönetimi oybirliği ile ibra edildi Trabzonspor yönetimi oybirliği ile ibra edildi 11:43
Ertuğrul Doğan açıkladı! "4 futbolcumuz ve transfer..." Ertuğrul Doğan açıkladı! "4 futbolcumuz ve transfer..." 11:37