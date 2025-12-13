Gedson Fernandes Galatasaray'a geri mi dönüyor? Flaş gelişme!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devre arası transfer sezonunda orta sahaya bir hamle yapması beklenen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sezon başında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon euroluk bedel karşılığında transfer olan Gedson Fernandes, sarı-kırmızılıların listesinde yer alıyor. Sport 24'te yer alan habere göre, Spartak Moskova'nın bu ilgiye yönelik karşı bir teklif sunduğu ortaya çıktı. Rus ekibinin, 20/21 sezonunda Galatasaray forması terletmiş olan Portekizli oyuncuyu, 45 milyon euronun altında bir bedelle bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi. Rus gazetesine göre kulüp, 26 yaşındaki oyuncunun performansından memnun ve bu seviyede bir teklif gelmediği sürece satış yapmayı düşünmüyor. İŞTE O HABER