Çaykur Rizespor evinde İkas Eyüpspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 16. haftasında Çaykur Rizespor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor ev sahibi olduğu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada Çaykur Rizespor adına gol perdesini 45+2. dakikada Laçi açtı. İlk yarı bu golle Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 52. dakikada Samet Akaydin skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin 81. dakikasında ev sahibi takımda Sowe takımının 3. golünü kaydeden isim oldu. Karşılaşma bu gollerle Çaykur Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Maçın ardından Rizespor 18 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. İkas Eyüpspor ise 13 puanla 16. sırada bulunuyor.