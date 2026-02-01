CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Kante gelişmesi! Kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için Suudi kulübünü ikna çalışmaları sürerken Al-Ittihad'ın Najma ile oynayacağı maçın kadrosunda Fransız yıldızın yer almaması sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 19:47 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 20:19
Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe, N'Golo Kante için görüşmelerini sıklaştırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar heyecanla transferin mutlu sona ulaşmasını beklerken heyecan verici bir gelişme yaşandı. Fransız yıldızın takımı Al-Ittihad'i ikna çalışmaları sürerken Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisinden sürpriz bir karar geldi. Ittihad, Najma ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna N'Golo Kante'yi dahil etmedi.

SUUDİ EKİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmenin ses getirmesinin ardından Al-Ittihad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Suudi ekibi, Kante'nin sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığını, "N'Golo Kante'nin Al-Fateh maçında aldığı darbe nedeniyle sol göğüs kafesinde ezilme meydana geldiği tespit edildi. Oyuncunun sağlık heyeti gözetimi altında tedavisi sürüyor." ifadeleri ile duyurdu.

F.BAHÇE RAKAMI YÜKSELTTİ

Ertan Torunoğulları'nın bizzat yürüttüğü transfer operasyonunda bonservis problemi sürerken son olarak Fenerbahçe'nin teklifini yükselttiği ortaya çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, Suudi kulübüne 5 milyon Euro bonservis ve şampiyonluk bonusu içeren son teklifini iletti. Ayrıca başlangıçta çift haneli bonservis beklentisi olan Al-Ittihad'ın, bu rakamdan önemli ölçüde geri adım attığı ve teklifi kabul etmeye hazırlandığı öne sürülmüştü.




