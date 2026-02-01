Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana CANLI İZLE | Maç saat kaçta, ertelendi mi?

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. haftanın perdesi, İstanbul'un iki devini karşı karşıya getiren dev bir derbiyle açılıyor. Sezonun en kritik randevularından birinde Galatasaray Daikin, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı konuk ediyor. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev mücadeleyi, voleybolun tecrübeli hakemleri Seçkin Yener ve Uğur Ateş ikilisi yönetecek. Ligde geride kalan 18 maçta sergilediği 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik performansıyla 47 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya ikinci sırada girerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Diğer tarafta ise 13 galibiyet ve 5 yenilgi sonucu elde ettiği 41 puanla 5. basamakta yer alan Galatasaray Daikin, kendi evinde kazanarak hem moral bulmayı hem de puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana maçı ertelendi mi? Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

GALATASARAY DAIKIN-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN?

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana derbisi, 1 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak. Sultanlar Ligi'nin 19. haftasına damga vuracak olan bu dev mücadele, İstanbul'un voleybol kalbi olan Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda taraftarlarla buluşacak.

GALATASARAY DAIKIN-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Derbinin başlangıç saatiyle ilgili maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce saat 17.00 olarak duyurulan karşılaşmanın saati, salonda oynanan bir önceki maçın uzaması nedeniyle güncellendi. Fenerbahçe cephesinden yapılan resmi bilgilendirmeye göre; dev derbi, şu an sahada devam etmekte olan karşılaşmanın sona ermesinden tam 45 dakika sonra başlayacak. Voleybolseverlerin maçın başlama düdüğü için mevcut müsabakanın bitişini takip etmeleri gerekiyor.

BİLGİLENDİRME Bugün oynanması planlanan karşılaşmamızın başlangıç saati güncellenmiştir. Mücadele, şu an sahada devam eden karşılaşmanın sona ermesini takiben 45 dakika sonra başlayacaktır. pic.twitter.com/Hw2jE3ZcEt — Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) February 1, 2026

GALATASARAY DAIKIN-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yüksek tempoda geçmesi beklenen bu kritik randevu, voleybolseverler için ekran başından da canlı olarak takip edilebilecek. Galatasaray Daikin ve Fenerbahçe Medicana arasındaki bu büyük mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç saatiyle ilgili yaşanan sarkma, canlı yayın akışına da aynı şekilde yansıyacak.

