Haberler Fransa Ligue 1 Angers-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angers-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Angers ile Metz karşı karşıya gelecek. Kritik maçı kazanarak 26 puana yükselmenin hesaplarını yapan Angers, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak ligin son sırasından kurtulmayı hedefleyen Metz ise kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Öte yandan futbolseverler, "Angers-Metz maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Angers-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 15:41
Angers-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angers-Metz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ligue 1'de 20. hafta mücadelesinde Angers ile Metz, büyük önem taşıyan bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Sahasında galip gelerek puanını 26'ya çıkarmayı hedefleyen Angers, kritik maçta hata yapmamaya kararlı. Deplasmanda kazanıp son sıradan kurtulmak isteyen Metz ise kötü gidişata dur demek istiyor. Futbolseverler, bu zorlu randevunun oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merakla takip ediyor. Peki, Angers-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANGERS-METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında oynanacak Angers-Metz maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

ANGERS-METZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Raymond Kopa Stadyumu'nda oynanacak Angers-Metz maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

