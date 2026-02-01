Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano ile kozlarını paylaştı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleden Real Madrid 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Vinicius Jr. ve 90+10. dakikada penaltıdan Mbappe kaydetti.

Rayo Vallecano'nun tek golünü ise 49. dakikada Frutos attı. Bu maçın ardından Real Madrid ligde 54 puanla 2. sırada bulunuyor. Rayo Vallecano ise 22 puanla 17. sırada bulunuyor.

Karşılaşmada milli yıldızımız Arda Güler, 77. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.