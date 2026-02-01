CANLI SKOR ANA SAYFA
Manchester United nefes kesen maçta Fulham'ı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Manchester United nefes kesen maçta Fulham'ı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında Manchester United sahasında Fulham'ı konuk etti. Kırmızılar bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 19:08
Manchester United nefes kesen maçta Fulham'ı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Manchester United, İngiltere Premier Lig 24. hafta maçında Fulham'a karşı sahasında 3-2 galip geldi. Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Casemiro, 56. dakikada Matheus Cunha ve 90+4. dakikada Benjamin Sesko kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 85. dakikada Raul Jimenez (P) ve 90+1. dakikada Kevin'dan geldi.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Manchester United, Ruben Amorim'in görevinden ayrılması ve Michael Carrick'in göreve gelmesi sonrası ligde üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Kırmızı Şeytanlar, Fulham galibiyetinden önce sırasıyla 2 dev rakibi olan Manchester City'i 2-0 ve Arsenal'ı 3-2 mağlup etmişti.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester United, 41 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu. Fulham ise 34 puanda kaldı.

