Fenerbahçe Opet sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18’inci hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 75-70 mağlup etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 20:10
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18'inci hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 75-70 mağlup etti. Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasında oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda iki ekip de dış atışlarda etkili bir performans sergiledi. Karşılıklı bulunan üç sayılık basketlerle geçen ilk 10 dakikanın sonunda iki takımda birbirini takip etti. Bu periyodu Galatasaray Çağdaş Faktoring, 25-23 önde tamamladı.

İkinci periyoda da baskılı başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, oyunun kontrolünü eline alsa da Fenerbahçe Opet, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle ritmini buldu. Sarı-lacivertliler, periyodun son bölümünde yakaladığı seriyle farkı kapatarak soyunma odasına 37-36'lık üstünlükle gitti. Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte tempoyu yükseltip farkı açmaya çalışsa da Galatasaray oyundan kopmayarak geriden gelip skoru dengede tutmayı başardı. Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruduğu bu bölümün sonunda üçüncü periyodu 59-54 önde tamamladı. Son periyotta Fenerbahçe hücumda baskılı bir oyun ortaya koyarken aynı zamanda savunmada da önlemler aldı. Galatasaray bu bölümde savunmada etkisiz kaldı ve 70-75 skorla mağlup oldu.

