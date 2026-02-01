Galatasaray evinde Zecorner Kayserispor'u mağlup etti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Cimbom bu karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesi 7. dakikada Kayserispor'dan Opoku'nun kendi kalesine attığı gol sonucunda açıldı. Mücadelenin 26. dakikasında sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. Dakikalar 60'ı gösterirken bu sefer Gabriel Sara sahneye çıktı ve kaydettiği gol ile skoru 3-0 yapan isim oldu.

Galatasaray'ın ve maçın son golünü ise 90+2. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray bu maçtan 4-0'lık skorla galibiyetle ayrılırken mücadelenin ardından 49 puanla ligde lider konumda yer alıyor.

Kayserispor ise 15 puanla ligde 17. sırada bulunuyor.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

7. dakikada Benes'in pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Furkan Soyalp'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.

8. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün yaptığı ortada kale önünde Aaron Opoku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti. 1-0

16. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Lang, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Lang'ın pasında sol taraftan hareketlenen Eren Elmalı'nın çevirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazdan Osimhen'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında auta gitti.

25. dakikada Denswil'in geri pasında araya giren Osimhen, ceza sahasına girip kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

41. dakikada Lang'ın kullandığı serbest vuruşta Torreira'nın havalandırdığı topa ceza yayı üzerinde Lemina'nın yaptığı röveşata vuruşta kaleci Bilal Bayazit meşin yuvarlağı kornere çeldi.

46. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun vuruşunda penaltı noktası civarındaki Denswil, kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu ceza yayında önünde kontrol eden Sara'nın vuruşunda kaleci Bilal, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı. Bilal'den seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

54. dakikada Sara ile paslaşarak sol kanattan ceza sahasına giren Eren, çizgiye indikten sonra topu Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı önledi.

60. dakikada Sallai'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta top, kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 3-0.

69. dakikada Kayserispor'un golü VAR tarafından iptal edildi. Mendes'in pasıyla Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Cardoso, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldıktan sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta ağları sarstı. VAR, pozisyonu inceledikten sonra Cardoso'nun ofsaytta kaldığını belirterek golü iptal etti.

80. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Asprilla'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

85. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kurtardı.

90+4. dakikada Galatsaray, penaltıdan farkı 4'e çıkardı. Sol çaprazdan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda top, Kayserisporlu Katongo'nun eline çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

MÜCADELEDEN NOTLAR

YENİ TRANSFERLERDEN LANG 11'DE, ASPRILLA İSE YEDEK BAŞLADI

Galatasaray'ın yeni transferleri Hollandalı futbolcu Noa Lang ile Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, ilk kez Kayserispor maçının kadrosunda yer aldı. Müsabakada Lang 11'de görev alırken, Asprilla ise yedek kulübesinde maça başladı. Asprilla 73. dakikada Lang'ın yerine oyuna dahil oldu.

SANCHEZ İÇİN ÖZEL ÖNLEM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Manchester City maçında Tijjani Reijnders ile girdiği ikili mücadelede kafasından sakatlık yaşayan Davinson Sanchez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kafası sargılı bir şekilde maça devam etmişti. Sanchez, Kayserispor karşılaşmasına da kafası sargılı ve özel bantla sahaya çıktı.

BARIŞ MANÇO UNUTULMADI

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada 1 Şubat 1999 tarihinde vefat eden sanatçı Barış Manço unutulmadı. Stadyumda bulunan barkovizyonlardan Barış Manço'nun fotoğrafları gösterilirken ayrıca hoparlörden de Manço'nun şarkıları çalındı.