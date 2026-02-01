CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Okan Buruk: Barış ve Sane yoktu ama...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk maç sonu değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 22:40 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 22:49
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Çok pozitif olmamız gereken bir dönemdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz, ligde lideriz, kupada iki maçı kazandık. Pozitif olacak çok şey var. Bugünkü oyun, pozitifliği yukarı çekti. 4-0'lık galibiyet değil sadece oyun, istek... Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konsantre bir oyun önemliydi.

Stadyumda değil sadece, sosyal medyada ve sokakta da futbolcuları motive edelim. Önümüzde güzel bir yol var. Yenilerin performansları olumluydu. Çok önemli oyuncularımız yoktu, Barış ve Sane gibi ama onlar hem başlayan hem devam edenler, genel olarak kadro derinliğini de oluşturuyoruz. Bu da Galatasaray'ın başarısını yukarı çekecek.

Çok dominant oynadık, pozisyonlar bulduk. Bunu devam ettirmek için daha çok çaba sarf edeceğiz.

