Fenerbahçe Sidiki Cherif transferini resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya son olarak yeni golcüsü Sidiki Cherif'i resmen duyurdu.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı.
Sidiki Cherif'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz.