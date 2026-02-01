CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Juventus'tan Mauro Icardi için resmi açıklama!

Juventus'tan Mauro Icardi için resmi açıklama!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi hakkında İtalyan basınında çıkan transfer iddiaları futbol dünyasını ayağa kaldırdı! Serie A devi Juventus'un Arjantinli golcüye 1,5 yıllık sözleşme teklif ettiği ve transferin an meselesi olduğu öne sürülürken, beklenen açıklama geldi. Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, Icardi’nin transfer süreciyle ilgili sessizliğini bozarak tartışmalara son noktayı koydu. Peki, Icardi Juventus’a gidecek mi? Galatasaray taraftarını endişelendiren o görüşmenin perde arkasında neler yaşandı? İşte Chiellini'ni flaş açıklamasının tüm detayları...

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 00:09 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 00:50
Juventus'tan Mauro Icardi için resmi açıklama!

Süper Lig'in lideri Galatasaray, sahadaki başarısının yanı sıra transfer gündemiyle de Avrupa basınında manşetleri süslüyor. Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, son günlerde İtalyan devi Juventus ile ciddi şekilde anılmaya başlanmıştı. Özellikle İtalyan medyasında yer alan "Icardi'ye 1,5 yıllık sözleşme teklif edildi" iddiaları, Galatasaraylı taraftarları endişelendirirken transferin detayları merak konusu oldu. Konuyla ilgili en yetkili ağızdan, Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini'den beklenen o flaş açıklama geldi. Chiellini, Arjantinli golcünün kendilerine önerildiğini doğrularken, transfere ilişkin net ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Icardi transferinde flaş gelişme!

ICARDI JUVENTUS'A GİDECEK Mİ?

İtalyan basınında geniş yankı bulan iddialara göre, Serie A devi Juventus'un hücum hattını güçlendirmek için rotasını bir kez daha Türkiye'ye kırdığı öne sürülmüştü. Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı kritik mücadele öncesinde servis edilen haberlerde, Juventus'un Mauro Icardi için 1,5 yıllık cazip bir sözleşme teklifi hazırladığı iddia edildi. Arjantinli yıldızın İtalya futboluna olan aşinalığı ve geçmişteki gol krallıkları bu transferin ateşini körüklerken, sarı-kırmızılı taraftarlar "Icardi takımdan ayrılıyor mu?" endişesine kapılmıştı. Ancak son dakika gelişmeleri, bu transferin şu aşamada bir iddiadan öteye geçemediğini kanıtladı.

CHIELLINI'DEN AÇIKLAMA

Transfer fırtınasını dindiren resmi açıklama, Juventus'un efsane ismi ve şu anki futbol direktörü Giorgio Chiellini'den geldi. Torino temsilcisi adına konuşan Chiellini, Mauro Icardi isminin masaya geldiğini doğrulasa da sürece dair net bir set çekti. İtalyan futbol adamı, Icardi ile ilgili çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Icardi'nin Juventus'a transferi sadece bir fikirdi, ancak bu transfer gerçekleşmeyecek. Evet, Icardi bize önerildi ancak kulüp olarak herhangi bir resmi teklifimiz, oyuncu tarafıyla bir görüşmemiz ya da şu an için ilerleyen bir sürecimiz bulunmuyor."

Juventus'tan Icardi açıklaması

OKAN BURUK'TAN ICARDI AÇIKLAMASI

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, "Mauro Icardi ayrılacak mı, gelen teklif var mı?" sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

"Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimize geldi mi, benim bildiğim net bir şey yok. Mauro Icardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Burada olmasından mutluyuz. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz."

