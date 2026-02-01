CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Okan Buruk açıkladı! Icardi ve transfer...

Okan Buruk açıkladı! Icardi ve transfer...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi ile ilgili ayrılık iddialarına yanıt verdi. İşte o açıklamalar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 22:43 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 23:45
Okan Buruk açıkladı! Icardi ve transfer...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, "Mauro Icardi ayrılacak mı, gelen teklif var mı?" sorusuna verdiği yanıt ile dikkat çekti. İşte o ifadeler...

"BURADA OLMASINDAN MUTLUYUZ"

"Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimize geldi mi, benim bildiğim net bir şey yok. Mauro Icardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Burada olmasından mutluyuz. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz."

