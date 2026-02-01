Galatasaray'da 72. golünü kaydeden Mauro Icardi tarihe geçti!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Park'ta Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenen Galatasaray'da taraftarlar tarihi bir ana tanıklık etti. Sarı-kırmızılarda dakika 65'te oyuna giren Mauro Icardi, 90+4'te attığı penaltı golü ile kulüp tarihine geçti. Yıldız golcü, parçalı forma ile 72. golünü kaydederek Gheorghe Hagi ile birlikte Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu ünvanını elde etti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Icardi'nin oyuna girmek üzere kenarda ısındığı anlarda Galatasaray taraftarları Arjantinli futbolcu için tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Hakkında sık sık transfer iddiaları çıkan Icardi, son olarak Juventus ile anılmıştı.