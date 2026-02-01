CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da 72. golünü kaydeden Mauro Icardi tarihe geçti!

Galatasaray forması ile 72. golünü Zecorner Kayserispor karşısında kaydeden Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'yi yakalayarak kulüp tarihine geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 22:19
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Park'ta Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenen Galatasaray'da taraftarlar tarihi bir ana tanıklık etti. Sarı-kırmızılarda dakika 65'te oyuna giren Mauro Icardi, 90+4'te attığı penaltı golü ile kulüp tarihine geçti. Yıldız golcü, parçalı forma ile 72. golünü kaydederek Gheorghe Hagi ile birlikte Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu ünvanını elde etti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Icardi'nin oyuna girmek üzere kenarda ısındığı anlarda Galatasaray taraftarları Arjantinli futbolcu için tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu. Hakkında sık sık transfer iddiaları çıkan Icardi, son olarak Juventus ile anılmıştı.

