Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyan kulübünden futbolcunun geleceği hakkında gündeme oturan açıklama geldi. İşte sarı-lacivertli camiayı üzen o habere dair tüm detaylar...
İspanyol devi Atletico Madrid'in maaş teklifini yükseltmesiyle Nijeryalı oyuncu, LaLiga ekibine transfer olmaya çok yakın gözüküyor.
Atletico Madrid'e imza atmak üzere Madrid'e giden Lookman için İspanyol kulübü, Atalanta ile 35 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki oyuncunun transferiyle alakalı İtalyan kulübünden de resmi bir açıklama yapıldı.
DAZN'a açıklamalarda bulunan Atalanta CEO'su Luca Percassi, "Operasyondan memnunuz." dedi.
Atletico ile anlaşmaya vardıklarını vurgulayan CEO, "Sözlü olarak tüm anlaşmalara vardık. Şimdi zaman gerektiren resmi sürece geçiyoruz.
Önümüzdeki saatlerde göreceğiz ama her şey olması gerektiği gibi giderse kısa süre içinde sonuçlanacak." ifadelerini kullandı.
