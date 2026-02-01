Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi gibi isimlerle anlaşan Fenerbahçe, forvet transferi için de çalışmalarına devam ediyor.

Transferde son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers forması giyen santrfor oyuncusu Sidiki Cherif'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ön hatta bir yıldız takviyesi yapmayı hedefliyordu.