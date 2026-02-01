CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyan kulübünden futbolcunun geleceği hakkında gündeme oturan açıklama geldi. İşte sarı-lacivertli camiayı üzen o habere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 18:37
Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi gibi isimlerle anlaşan Fenerbahçe, forvet transferi için de çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

Transferde son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers forması giyen santrfor oyuncusu Sidiki Cherif'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ön hatta bir yıldız takviyesi yapmayı hedefliyordu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

Ocak ayı boyunca en önemli hedeflerden bir tanesi olan Ademola Lookman için Atalanta'nın talep ettiği ücreti ödemeye çok yaklaşan Fenerbahçe'de transfer, olumsuz sonuçlanmak üzere.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

İspanyol devi Atletico Madrid'in maaş teklifini yükseltmesiyle Nijeryalı oyuncu, LaLiga ekibine transfer olmaya çok yakın gözüküyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

Atletico Madrid'e imza atmak üzere Madrid'e giden Lookman için İspanyol kulübü, Atalanta ile 35 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

28 yaşındaki oyuncunun transferiyle alakalı İtalyan kulübünden de resmi bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

DAZN'a açıklamalarda bulunan Atalanta CEO'su Luca Percassi, "Operasyondan memnunuz." dedi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

Atletico ile anlaşmaya vardıklarını vurgulayan CEO, "Sözlü olarak tüm anlaşmalara vardık. Şimdi zaman gerektiren resmi sürece geçiyoruz.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Lookman için resmi transfer açıklaması!

Önümüzdeki saatlerde göreceğiz ama her şey olması gerektiği gibi giderse kısa süre içinde sonuçlanacak." ifadelerini kullandı.

