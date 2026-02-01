RC Strasbourg-PSG maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RC Strasbourg-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 20. hafta heyecanı, RC Strasbourg ile Paris Saint-Germain arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Deplasmanda kazanarak yeniden zirve koltuğuna oturmak isteyen Luis Enrique yönetimindeki PSG, 45 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sahasında güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde koşacak Strasbourg ise 30 puanla mücadeleye çıkacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde, RC Strasbourg-PSG maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, RC Strasbourg-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RC STRASBOURG-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında oynanacak RC Strasbourg-PSG maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

RC STRASBOURG-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade De La Meinau'da oynanacak RC Strasbourg-PSG maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RC STRASBOURG-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RC Strasbourg: Penders; G. Doue, Sarr, Doukoure, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Mbaye; D. Doue, Dembele, Barcola