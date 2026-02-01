CANLI SKOR ANA SAYFA
Borussia Dortmund-Heidenheim CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Heidenheim CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund ile Heidenheim karşı karşıya gelecek. Zirve takibini sürdürmeyi amaçlayan ve puan farkını 6'ya düşürmenin hesaplarını yapan Niko Kovac'ın öğrencileri, ligin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Zorlu maçta hangi takımın kazanacağı merak ediirken, futbolseverler "Borussia Dortmund-Heidenheim maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Borussia Dortmund-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 14:51
Borussia Dortmund-Heidenheim CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund ile Heidenheim, haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Niko Kovac yönetimindeki Dortmund, puan farkını 6'ya indirmek için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Ligin son sırasında bulunan Heidenheim karşısında sürprize izin vermek istemeyen sarı-siyahlılarda, mücadelenin sonucu büyük merak konusu. Peki, Borussia Dortmund-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Heidenheim maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Heidenheim maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy

Heidenheim: Ramaj; Busch, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Schoppner, Dorsch; Ibrahimovic, Beck, Honsak; Pieringer

Onyedika transferinde sürpriz rakip!
Sallai'ye Premier Lig'den talip çıktı
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Holokost endüstrisi bozguna uğrayacak! Epstein-Rothschild yazışmalarından "Nazi" çıktı: "Hitler'i Yahudiler finanse etti"
Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı!
F.Bahçe'ye sol bek müjdesi!
Son Dakika
Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı! Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı! 14:14
CANLI Tottenham-Manchester City maçı | Premier Lig CANLI Tottenham-Manchester City maçı | Premier Lig 13:51
CANLI | Nottingham Forest - Crystal Palace maçı CANLI | Nottingham Forest - Crystal Palace maçı 13:35
CANLI | Manchester United - Fulham maçı CANLI | Manchester United - Fulham maçı 13:24
Aston Villa-Brentford maçı canlı izle Aston Villa-Brentford maçı canlı izle 13:10
CANLI | TFF 1. Lig Boluspor-Sakaryaspor maçı CANLI | TFF 1. Lig Boluspor-Sakaryaspor maçı 12:59
CANLI | Amedspor - Adana Demirspor maçı CANLI | Amedspor - Adana Demirspor maçı 12:48
Nice-Brest maçı ne zaman? Nice-Brest maçı ne zaman? 12:44
Toulouse-Auxerre maçı ne zaman? Toulouse-Auxerre maçı ne zaman? 12:22
Allan Saint-Maximin'den olaylı veda! Allan Saint-Maximin'den olaylı veda! 12:00
Beşiktaş'a Brezilyalı forvetten kötü haber! Beşiktaş'a Brezilyalı forvetten kötü haber! 11:50
Lyon-Lille maçı detayları Lyon-Lille maçı detayları 11:49