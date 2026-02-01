Borussia Dortmund-Heidenheim CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund ile Heidenheim, haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Niko Kovac yönetimindeki Dortmund, puan farkını 6'ya indirmek için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Ligin son sırasında bulunan Heidenheim karşısında sürprize izin vermek istemeyen sarı-siyahlılarda, mücadelenin sonucu büyük merak konusu. Peki, Borussia Dortmund-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Heidenheim maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Heidenheim maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-HEIDENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy

Heidenheim: Ramaj; Busch, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Schoppner, Dorsch; Ibrahimovic, Beck, Honsak; Pieringer