Manchester United - Fulham maçı CANLI izle

Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren Manchester United - Fulham karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. Michael Carrick'in öğrencileri son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekerken, Fulham da Brighton galibiyetiyle formda bir görüntü sergiliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler yayıncı kanal, saat ve şifresiz yayın bilgilerine odaklanmış durumda. Peki, Manchester United – Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, canlı yayın bilgileri...

MANCHESTER UTD-FULHAM MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester Utd-Fulham maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

MANCHESTER UTD-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester Utd-Fulham maçı, saat 17:00'de başlayacak.

Old Trafford, let's hear you 🔊🏟️ — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2026

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester Utd ile Fulham arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

Following the Fulham. 🫡 pic.twitter.com/0eDKuWugbh — Fulham Football Club (@FulhamFC) February 1, 2026

DORGU'DAN ARSENAL MAÇINDA UNUTULMAZ ANLAR VE BÜYÜK TALİHSİZLİK

Manchester United'da savunmadan forvet hattına geçen Dorgu, Arsenal karşılaşmasında gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Danimarkalı futbolcu, sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak büyük sevinç yaşarken, maçın ilerleyen bölümünde yaşadığı ciddi hamstring sakatlığı ile adeta yıkıldı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre Dorgu'nun yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DORGU'NUN YOKLUĞUNDA HÜCUM HATTINDA DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Dorgu'nun sakatlığı, Manchester United hücum hattında yeni fırsatların kapısını araladı. Bu durumdan en kârlı çıkması beklenen isimler Matheus Cunha ve Benjamin Sesko olacak. Özellikle Kuzey Londra'daki kritik galibiyeti getiren golün ardından Cunha'nın, ister kanatta ister Bryan Mbeumo ile birlikte forvette görev alması güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

MANCHESTER UNITED'DA SAKATLIK ALARMI

Kırmızı Şeytanlar'da Dorgu'nun yanı sıra iki önemli sakatlık daha teknik ekibi düşündürüyor. Matthijs de Ligt sırt sakatlığı nedeniyle belirsizliğini korurken, Joshua Zirkzee'nin yaşadığı sakatlığın detayları açıklanmadı. Ancak Zirkzee'nin yeniden takımla çalışmalara başlaması, Fulham karşılaşmasında kadroya dahil olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

FULHAM'DA TETE DÖNÜYOR, MUNIZ VE LUKIC YOK

Fulham cephesinde teknik direktör Marco Silva, sağ bek Kenny Tete'nin uyluk sakatlığını atlatmasının ardından bu hafta sonu sahalara dönmesini bekliyor. Buna karşın Rodrigo Muniz ve Sasa Lukic'in aynı bölgedeki sakatlıkları nedeniyle bir süre daha forma giyemeyecekleri belirtildi.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI DÖNÜŞLERİ VE CHUKWUEZE BELİRSİZLİĞİ

Nijeryalı futbolcular Calvin Bassey, Alex Iwobi ve Samuel Chukwueze, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından yeniden Fulham kadrosuna katıldı. Normal şartlarda ilk 11'in güçlü adaylarından olan Chukwueze'nin, annesinin vefatı nedeniyle zor bir süreçten geçtiği ifade ediliyor. Silva, oyuncunun forma giyme ihtimalini tamamen dışlamazken, yeni transfer Oscar Bobb için ilk maçın biraz daha gecikebileceği belirtiliyor.