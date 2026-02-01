CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Toulouse-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Toulouse-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Toulouse ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak 32 puana yükselmeyi ve üst sıralara çıkmayı amaçlayan Toulouse, 8. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan kötü gidişe son vermek isteyen Auxerre ise düşme hattından bir an önce uzaklaşmanın yollarını arıyor. Peki, Toulouse-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 12:22
Toulouse-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Toulouse-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Toulouse ile Auxerre, önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Sahasında galip gelerek puanını 32'ye çıkarmak ve üst sıralara tırmanmak isteyen Toulouse, 8. sıradaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermek isteyen Auxerre ise düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veriyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Toulouse-Auxerre maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Toulouse-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOULOUSE-AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında oynanacak Toulouse-Auxerre maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

TOULOUSE-AUXERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Municipal Stadyumu'nda oynanacak Toulouse-Auxerre maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

