Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Brezilyalı golcü Komşu'ya gidiyor

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Brezilyalı golcü Komşu'ya gidiyor

Ara transferde birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni gelecek isimler için düğmeye basıldı. Forvet hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar Brezilyalı golcü Clayton'u gündemine almıştı. Yunan basını, siyah beyazlılara kötü haberi duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 11:52
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Brezilyalı golcü Komşu'ya gidiyor

Ara transfer döneminde önemli oyuncularıyla vedalaşan Beşiktaş'a forvet transferi için kötü haber geldi. Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Brezilyalı golcü Clayton'un Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

27 yaşındaki forvet, bir süredir hem Olympiakos hem de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyordu. Ancak Yunan ekibinin yaptığı son hamleyle birlikte yarışta öne geçtiği ve oyuncu tarafıyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde tamamlanması ve Clayton'un Atina'ya giderek transferin gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu sezon Rio Ave formasıyla Portekiz Ligi'nde etkili bir performans sergileyen Clayton, çıktığı 19 maçta 10 gol ve 4 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Brezilyalı futbolcu güçlü fiziği, ceza sahasındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle ön plana çıkıyor.

İŞTE YUNAN BASININDA YER ALAN HABER;

