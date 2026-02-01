Beşiktaş'a transferde kötü haber! Brezilyalı golcü Komşu'ya gidiyor

Ara transfer döneminde önemli oyuncularıyla vedalaşan Beşiktaş'a forvet transferi için kötü haber geldi. Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Brezilyalı golcü Clayton'un Yunanistan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

27 yaşındaki forvet, bir süredir hem Olympiakos hem de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyordu. Ancak Yunan ekibinin yaptığı son hamleyle birlikte yarışta öne geçtiği ve oyuncu tarafıyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde tamamlanması ve Clayton'un Atina'ya giderek transferin gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu sezon Rio Ave formasıyla Portekiz Ligi'nde etkili bir performans sergileyen Clayton, çıktığı 19 maçta 10 gol ve 4 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Brezilyalı futbolcu güçlü fiziği, ceza sahasındaki etkinliği ve bitiriciliğiyle ön plana çıkıyor.

İŞTE YUNAN BASININDA YER ALAN HABER;