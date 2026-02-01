Aston Villa-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı nasıl izlenir?

Aston Villa-Brentford maçı canlı takip et!

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa - Brentford karşılaşması Premier Lig takipçileri tarafından yakından izleniyor. Sezonun kritik döneminde oynanacak bu mücadele öncesinde maçın ne zaman başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme detayları merak ediliyor. Aston Villa – Brentford maçına dair tüm yayın bilgileri maç günü netlik kazanacak.

ASTON VILLA-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa-Brentford maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

ASTON VILLA-BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Brentford maçı, saat 17:00'de başlayacak.

Away in Aston ⚔️🆚 Aston Villa🕑 2pm (GMT)🏆 Premier League COYB 🐝 pic.twitter.com/eeRF8abufe — Brentford FC (@BrentfordFC) February 1, 2026

ASTON VILLA-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Brentford arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

CANLI MAÇ İZLE (LİNK)