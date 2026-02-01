CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Aston Villa-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı nasıl izlenir?

Aston Villa-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı nasıl izlenir?

Son haftalarda yükselen bir form grafiği yakalayan Aston Villa’nın bu kritik karşılaşması öncesinde futbolseverler maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Aston Villa - Brentford maçı canlı izleme seçenekleri merak konusu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 13:10
Aston Villa-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı nasıl izlenir?

Aston Villa-Brentford maçı canlı takip et!

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa - Brentford karşılaşması Premier Lig takipçileri tarafından yakından izleniyor. Sezonun kritik döneminde oynanacak bu mücadele öncesinde maçın ne zaman başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme detayları merak ediliyor. Aston Villa – Brentford maçına dair tüm yayın bilgileri maç günü netlik kazanacak.

ASTON VILLA-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa-Brentford maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

ASTON VILLA-BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Brentford maçı, saat 17:00'de başlayacak.

ASTON VILLA-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Brentford arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

CANLI MAÇ İZLE (LİNK)

ASpor CANLI YAYIN

