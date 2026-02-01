CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattı için gündemine aldığı Kevin Boma'yı almıştı. Portekiz ekibi siyah beyazlılara yıldız oyuncu için kapılarını kapattı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 14:15
Beşiktaş'a Portekiz'den transfer yanıtı! Kevin Boma...

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için girişimde bulunduğu Kevin Boma transferinde istediği sonucu alamadı. Siyah-beyazlıların, Estoril forması giyen 23 yaşındaki Togolu stoper için yaptığı teklif Portekiz kulübü tarafından reddedildi.

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmak adına Kevin Boma'yı gündemine alırken, Estoril cephesinden net bir yanıt geldi. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Portekiz temsilcisi, genç savunmacının sezon ortasında satılmasının söz konusu olmadığını Beşiktaş'a iletti.

Bu sezon Estoril formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Boma, son bir buçuk yılda 51 resmi maçta görev alarak takımının savunmadaki en önemli parçalarından biri haline geldi. Gösterdiği performans, Avrupa'nın farklı liglerinden kulüplerin de dikkatini çekti.

Beşiktaş'ın yanı sıra Augsburg ve Paris FC'nin yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde teklif sunduğu, Everton'ın ise oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Ancak Estoril yönetimi, tüm bu tekliflere rağmen Boma'yı kadroda tutma kararı aldı.

Siyah-beyazlılar, Kevin Boma transferinden şimdilik vazgeçerken, oyuncunun durumunun yaz transfer döneminde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

DİĞER
