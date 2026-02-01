Nice-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

Nice-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Nice ile Brest, ligde kalma yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekip de sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Karşılaşma öncesinde Nice 21 puanla yer alırken, Brest 22 puanla rakibinin hemen üzerinde bulunuyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, Nice-Brest maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Nice-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NICE-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında oynanacak Nice-Brest maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

NICE-BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Riviera'da oynanacak Nice-Brest maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.