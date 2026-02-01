CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nice-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

Nice-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Nice ile Brest karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde hangi ekibin 3 puanı alacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Nice'in 21 puanı bulunurken, Brest'in ise 22 puanı mevcut. Öte yandan futbolseverler, "Nice-Brest maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Nice-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 12:44
Nice-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

Nice-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Nice ile Brest, ligde kalma yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki ekip de sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Karşılaşma öncesinde Nice 21 puanla yer alırken, Brest 22 puanla rakibinin hemen üzerinde bulunuyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, Nice-Brest maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Nice-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NICE-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında oynanacak Nice-Brest maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

NICE-BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Riviera'da oynanacak Nice-Brest maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

F.Bahçe'ye sol bek müjdesi!
G.Saray'dan son dakika transferi! İşte o yıldız
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
Holokost endüstrisi bozguna uğrayacak! Epstein-Rothschild yazışmalarından "Nazi" çıktı: "Hitler'i Yahudiler finanse etti"
Beşiktaş'a Brezilyalı forvetten kötü haber!
''Kaptan dümene geçti''
3
