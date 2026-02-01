Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! 2 isimden sevindirici haber geldi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan'ın son durumu merak ediliyor. Sol bekte yaşanan sakatlıkların ardından Mert Müldür'e görev veren teknik heyete sağlık ekibinden sevindirici haber geldi. İşte 2 yıldız ismin sahalara dönüş tarihleri... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 09:04
Archie Brown ve Levent Mercan'dan gelen olumlu haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü.

İki yıldız sol bekinin de kısa süre içerisinde takıma katılması hedefleniyor.

Saha çalışmalarına başlayan Brown ve Levent'in, sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olarak durumlarını yakından takip ettiği öğrenildi.

Yapılan kontrollerde her iki oyuncunun da fiziksel olarak önemli ölçüde toparlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan futbolcuların sahalara dönüş tarihleri de netleşmeye başladı.

Teknik ve sağlık heyetinin ortak değerlendirmesine göre Archie Brown'un bireysel çalışmaların ardından önümüzdeki 1–2 hafta içinde takımla antrenmanlara katılması bekleniyor.

Levent Mercan'ın ise iyileşme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

İki oyuncunun da maç temposunu yeniden yakalaması için kontrollü bir program uygulanacağı, ancak herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde yakın zamanda forma giymelerinin hedeflendiği ifade edildi.

