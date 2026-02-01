Beşiktaş için Nathan Ake iddiası! İngiliz gazeteci transferi duyurdu

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kartal'da dünya çapında ses getirecek bir isim gündeme geldi. Siyah- Beyazlıların, 30 yaşındaki Hollandalı stoper Nathan Ake ile ilgilendiği öğrenildi. Takvim'in İngiliz gazeteci Duncan Castles'tan derlediği habere göre, Ake için Serie A devi Milan da devrede. Ancak İtalyan kulübünün, tecrübeli savunmacının 7 milyon euroyu aşan yıllık maaşı nedeniyle bu transfere temkinli yaklaştığı belirtildi. Haberde, Siyah- Beyazlılar'ın ise Ake'nin talep ettiği ücretleri karşılayabilecek ekonomik esnekliğe sahip olduğu ve bu nedenle transfer yarışında daha avantajlı bir konumda bulunduğu vurgulandı.

57 MAÇTA HOLLANDA FORMASI GİYDİ

Ake, 57 kez Hollanda Milli Takım formasını giydi. Bu sezon 21 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi.