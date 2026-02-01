CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Parma-Juventus MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma-Juventus MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Parma ile Juventus karşı karşıya gelecek. Luciano Spaletti yönetiminde üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlayan Torino ekibi, zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşerek, Türk futbolseverler tarafından takip edilen Juventus'ta hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Öte yandan Kenan Yıldız'ın performansı heyecanla bekleniyor. Peki, Parma-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 10:29
Parma-Juventus MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Parma ile Juventus, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Luciano Spalletti yönetiminde yükselişini sürdürmek isteyen Juventus, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile eşleşmesiyle Türk futbolseverlerin de yakından takip ettiği siyah-beyazlılarda, ilk 11 tercihi merak konusu. Özellikle Kenan Yıldız'ın sahadaki performansı büyük ilgi görürken, futbolseverler Parma-Juventus maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Parma-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARMA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 23. haftasında oynanacak Parma-Juventus maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

PARMA-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ennio Tardini'de oynanacak Parma-Juventus maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PARMA-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Parma: Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabe, Keita, Sorensen, Valenti; Ondrejka; Pellegrino

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Kenan Yıldız; David

