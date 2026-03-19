Samsunspor galibiyete rağmen Avrupa'ya veda etti!

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Thorsten Fink'in öğrencileri rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda etti. Karadeniz ekibi ilk maçta sahasında rakibine 3-1'lik skorla kaybetmişti.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

2'nci dakikada ani gelişen Rayo Vallecano atağında Garcia'nın ceza sahası içinden kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

3'üncü dakikada Celil Yüksel'in ara pasıyla buluşan Holse'nin ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu kaleci Batalla iki hamlede kontrol etti.

10'uncu dakikada Alemao'nun ara pasıyla buluşan De Frutos kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutu kaleci Okan son anda kornere çıkarttı.

13'üncü dakikada Ndiaye'nin pasıyla buluşan Mouandilmadji'nin vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

17'nci dakikada Ciss'in pasıyla buluşan De Frutos ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Okan kornere çeldi.

45+2'nci dakikada Celil Yüksel'in kullandığı serbest vuruşta Lejeune'nin ceza sahası çizgisinde uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mouandilmadji'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

54'üncü dakikada Garcia'nın pasıyla buluşan Palazon'un ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

55'inci dakikada ani gelişen Rayo Vallecano atağında Palazon'un ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Okan son anda kornere çıkarttı.

59'uncu dakikada Palazon'un pasıyla buluşan De Frutos'un ceza sahası içinden kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

65'inci dakikada Mouandilmadji'nin pasıyla buluşan Ndiaye ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.

74'üncü dakikada Mendes'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

87'nci dakikada Balliu'nun ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Camello'nun şutunda top az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.