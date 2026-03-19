Sergen Yalçın: Sıralamamızı korumak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Klasik iç saha oyunu oynamayı planlıyoruz, ona göre hazırlandık. Pozisyon olarak... Ne olur ne biter cinsinden plan yapmıyoruz ligle ilgili ama maçları kazanmak istiyoruz. Kendi sıralamamızı korumak istiyoruz. Zor bir oyun olacak ama takım moral ve fiziksel olarak iyi durumda. İnşallah iyi bir oyunla kazanan oluruz."