Fenerbahçe Medicana CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı sahasında ağırladığı Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve karşılaşmayı altın sete taşıdı.
Kanarya altın sette rakibine 15-13'lük skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maçtan İtalyan ekibi 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Fenerbahçe: Vargas, Orro, Hande, Fedorovtseva, Aslı, Eda, Gizem (L) (Ana Cristina, Bedart-Ghani, Arelya)
Scandicci: Skinner, Nwakalor, Bechis, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Mancini, Ruddins, Franklin)
Setler: 32-30, 25-29, 25-13, 27-25
Altın set: 13-15
Süre: 36 dakika