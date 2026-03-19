Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Medicana CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve mücadeleyi altın sete taşıdı. Altın sette rakibine 15-13'lük skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 20:39
2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı sahasında ağırladığı Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve karşılaşmayı altın sete taşıdı.

Kanarya altın sette rakibine 15-13'lük skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maçtan İtalyan ekibi 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Fenerbahçe: Vargas, Orro, Hande, Fedorovtseva, Aslı, Eda, Gizem (L) (Ana Cristina, Bedart-Ghani, Arelya)

Scandicci: Skinner, Nwakalor, Bechis, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Mancini, Ruddins, Franklin)

Setler: 32-30, 25-29, 25-13, 27-25

Altın set: 13-15

Süre: 36 dakika

