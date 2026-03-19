Fenerbahçe Medicana CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı sahasında ağırladığı Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve karşılaşmayı altın sete taşıdı.

Kanarya altın sette rakibine 15-13'lük skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İlk maçtan İtalyan ekibi 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

Fenerbahçe: Vargas, Orro, Hande, Fedorovtseva, Aslı, Eda, Gizem (L) (Ana Cristina, Bedart-Ghani, Arelya)

Scandicci: Skinner, Nwakalor, Bechis, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Mancini, Ruddins, Franklin)

Setler: 32-30, 25-29, 25-13, 27-25

Altın set: 13-15

Süre: 36 dakika