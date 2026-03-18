Fenerbahçe'ye Levent Mercan şoku! Sakatlık...

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etmişti. Mücadeleye ilk 11 başlayan Levent Mercan, 2. yarıda yerini Mert Müldür'e bırakmıştı. Sarı-lacivertlilerden Levent Mercan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Sağlık Durumu Bilgilendirme Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir @MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede… pic.twitter.com/oMNJfp83Cc— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 18, 2026