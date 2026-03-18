Fas'ın Afrika Kupası itirazında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi detayı!

2025 Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal ile Fas karşı karşıya gelmişti. 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu. Sahadan çekilerek soyunma odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmiş ve karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf olmuştu.

Fas, bu maçın ardından Afrika Futbol Federasyonu'na itirazda bulunmuş ve Afrika Futbol Federasyonu Fas'ın itirazının kabul edildiğini açıklayarak finalin sonucunun Fas lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak verildiğini açıklamıştı.

Fransız basınından Le Parisien'de yer alan haberde Fas'ın yaptığı itirazda örnek verdiği maçlar paylaşıldı. Haberde Fas'ın 2 maçı örnek gösterdiği, bunlardan ilkinin 2018/19 sezonunda CAF Şampiyonlar Ligi'ndeki Wydad - Esperance Tunis finalinin, ikincisinin ise 2024'teki Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinin olduğu belirtildi. CAF Şampiyonlar Ligi finalinde Fas ekibi Wydad, 2024'teki Süper Kupa'da ise Fenerbahçe sahadan protesto amacıyla çekilmişti.

