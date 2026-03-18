Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fas'ın Afrika Kupası itirazında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi detayı!

Fas'ın Afrika Kupası itirazında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi detayı!

2025 Afrika Uluslar Kupası finalini Senegal kazanmış ancak Fas'ın Afrika Futbol Federasyonu'na yaptığı itiraz kabul edilmiş ve finalin Fas lehine 3-0 hükmen sonuçlandığı öğrenilmişti. Fas'ın itirazını sunarken Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan 2024 Süper Kupa Finalini de örnek verdiği belirtildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 14:31
2025 Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal ile Fas karşı karşıya gelmişti. 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu. Sahadan çekilerek soyunma odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmiş ve karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf olmuştu.

Fas, bu maçın ardından Afrika Futbol Federasyonu'na itirazda bulunmuş ve Afrika Futbol Federasyonu Fas'ın itirazının kabul edildiğini açıklayarak finalin sonucunun Fas lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak verildiğini açıklamıştı.

Fransız basınından Le Parisien'de yer alan haberde Fas'ın yaptığı itirazda örnek verdiği maçlar paylaşıldı. Haberde Fas'ın 2 maçı örnek gösterdiği, bunlardan ilkinin 2018/19 sezonunda CAF Şampiyonlar Ligi'ndeki Wydad - Esperance Tunis finalinin, ikincisinin ise 2024'teki Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinin olduğu belirtildi. CAF Şampiyonlar Ligi finalinde Fas ekibi Wydad, 2024'teki Süper Kupa'da ise Fenerbahçe sahadan protesto amacıyla çekilmişti.

Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi!
Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Bakan Gürlek işaret etti TAKVİM açıklıyor! CHP'nin turpundan "Böcek" çıktı: Benzinlikte 'İmamoğlu SİSTEM'ine 30 milyon TL adaylık rüşveti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool maçı için dev prim! Böyle rakam görülmedi
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
Liverpool-Galatasaray maçı detayları! Liverpool-Galatasaray maçı detayları! 14:01
Toprak MotoGP’de sezonun ikinci yarışına çıkacak Toprak MotoGP’de sezonun ikinci yarışına çıkacak 13:46
Braga-Ferencvaros maçı ne zaman? Braga-Ferencvaros maçı ne zaman? 13:43
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 13:34
G.Saray'da büyük tehlike! Osimhen dahil 6 futbolcu... G.Saray'da büyük tehlike! Osimhen dahil 6 futbolcu... 13:01
Beşiktaş GAİN-Trento çeyrek final maçı detayları! Beşiktaş GAİN-Trento çeyrek final maçı detayları! 12:25
Daha Eski
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:05
A Milli Takım'da eğlenceli yarışma! A Milli Takım'da eğlenceli yarışma! 11:56
Galatasaray MCT Technic-Rytas maçı detayları Galatasaray MCT Technic-Rytas maçı detayları 11:15
Adem Bona'lı Philadelphia deplasmanda mağlup! Adem Bona'lı Philadelphia deplasmanda mağlup! 11:14
Liverpool maçı için dev prim! Böyle rakam görülmedi Liverpool maçı için dev prim! Böyle rakam görülmedi 10:51
Anadolu Efes'in EuroLeague'de rakibi Monaco Anadolu Efes'in EuroLeague'de rakibi Monaco 10:44