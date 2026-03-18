UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Braga ile Ferencvaros karşı karşıya gelecek. İlk maçı Macar ekibi evinde 2-0 kazanırken, Portekiz'de oynanacak mücadelede hangi ekibin çeyrek finale yükseleceği merak ediliyor. İç saha avantajını kullanarak tur umutlarını sürdürmek isteyen Braga'nın nasıl reaksiyon vereceği heyecanla bekleniyor. Peki, Braga-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 13:43
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Braga ile Ferencvaros arasındaki kritik mücadele Portekiz'de oynanacak. İlk maçta Macar ekibi evinde 2-0'lık üstünlük sağlayarak çeyrek final için avantajı ele geçirmişti. Braga ise iç saha avantajını kullanarak bu farkı kapatmaya ve turu geçmeye çalışacak. Portekiz temsilcisinin en az 2 gol atması ve rakibine gol yedirmemesi gerekiyor. Ferencvaros ise deplasmanda tek bir golle bile işini garantileyebilir. Peki, Braga-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRAGA-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Braga-Ferencvaros maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.

BRAGA-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Municipal de Braga'da oynanacak Braga-Ferencvaros maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

