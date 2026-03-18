Beşiktaş GAİN-Trento MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup çeyrek finalinde Beşiktaş GAİN ile Dolomiti Energia Trento karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik eşleşmede siyah-beyazlılar, sahasında kazanarak yarı finale yükselmenin peşinde. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde parkeye çıkacak Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alarak hata yapmadan tur atlamayı hedefliyor. Basketbolseverler ise bu önemli karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia Trento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GAİN-TRENTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup çeyrek finalinde oynanacak Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia Trento maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-TRENTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia Trento maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA TEK EKSİK

Avrupa'da kritik bir sınava çıkmaya hazırlanan Beşiktaş GAİN kadrosunda tek eksik yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte tecrübeli uzun Sertaç Şanlı'nın sakatlığı devam ediyor. Tedavisine devam edilen Şanlı'nın Trento karşısında forma giymesi beklenmiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Tarihleri boyunca 4 defa karşı karşıya gelen Beşiktaş GAİN ile Dolomiti Energia Trento, EuroCup çeyrek finalinde 5. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 3 mücadeleyi temsilcimiz kazanırken, 1 karşılaşmayı ise İtalya temsilcisi üstün tamamladı.