CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş GAİN-Trento MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş GAİN-Trento MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroCup çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş GAİN ile Dolomiti Energia Trento karşı karşıya gelecek. Yarı final biletini almak için parkeye çıkacak siyah-beyazlılar, tek maç eleme usulüne göre evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Kritik mücadelede Dusan Alimpijevic ve öğrencilerinin nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. Basketbolseverler ise "Beşiktaş GAİN-Trento maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia Trento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 12:25 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 12:27
EuroCup çeyrek finalinde Beşiktaş GAİN ile Dolomiti Energia Trento karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik eşleşmede siyah-beyazlılar, sahasında kazanarak yarı finale yükselmenin peşinde. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde parkeye çıkacak Beşiktaş, taraftar desteğini arkasına alarak hata yapmadan tur atlamayı hedefliyor. Basketbolseverler ise bu önemli karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia Trento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GAİN-TRENTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup çeyrek finalinde oynanacak Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia Trento maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-TRENTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia Trento maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-TRENTO MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA TEK EKSİK

Avrupa'da kritik bir sınava çıkmaya hazırlanan Beşiktaş GAİN kadrosunda tek eksik yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte tecrübeli uzun Sertaç Şanlı'nın sakatlığı devam ediyor. Tedavisine devam edilen Şanlı'nın Trento karşısında forma giymesi beklenmiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Tarihleri boyunca 4 defa karşı karşıya gelen Beşiktaş GAİN ile Dolomiti Energia Trento, EuroCup çeyrek finalinde 5. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 3 mücadeleyi temsilcimiz kazanırken, 1 karşılaşmayı ise İtalya temsilcisi üstün tamamladı.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
