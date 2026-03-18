Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bu haberi bekliyordu

Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bu haberi bekliyordu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den transfer ettiği Marco Asensio, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak Gaziantep FK maçında yaptığı 2 asistle yıldızlaşan İspanyol yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 14:26
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle büyük ses getirdi.

Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Marco Asensio oldu.

Kanarya, PSG forması giyen İspanyol yıldızı 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyla ise 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Asensio, sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Gaziantep FK maçında 2 asistle oynayan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

MİLLİ TAKIMLA DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLİR

ElDesmarque'de yer alan habere göre; Marco Asensio, İspanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edebilir.

Haberde İspanyol yıldızın yeniden milli takıma dönmeyi hayal ettiği vurgulandı.

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin Asensio'ya güven duyduğu ve Nico Williams ile Mikel Merino'nun sakatlıkları nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak olması sonrası deneyimli oyuncunun rotasyonda yer alabileceği aktarıldı.

Marco Asensio, son olarak İspanya'nın 8 Eylül 2023'te Gürcistan ile oynadığı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında milli formayı giymişti. Tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi halinde yaklaşık 3 yıl sonra milli takıma dönecek.

Yıldız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 13 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

