Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da büyük tehlike! Liverpool maçı öncesi...

Galatasaray'da büyük tehlike! Liverpool maçı öncesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanşında Liverpool'a konuk olacak. Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield Road'dan avantajlı bir skorla ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Cimbom'da kritik maç öncesi Victor Osimhen'in de aralarında bulunduğu 6 futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 13:03
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray TSİ 23.00'te Anfield'da İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazandı. Cimbom, rövanşta müsabakayı kazanır ya da berabere kalırsa adını çeyrek finale yazdıracak. Liverpool 1 farkla yenerse mücadele uzatmalara gidecek. Ev sahibi ekibin 2 ve üstü farkla sahadan galip ayrılması durumunda ise Aslan, Avrupa'ya veda edecek.

SON ÇEYREK FİNAL 2012/13 SEZONUNDA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu zamana kadar çeyrek finalde 6 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-1963, 1969-1970 ve 1988-1989 sezonlarında, Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlanmasından sonra da 1993-1994, 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında son 8 takım arasında yer aldı.

7. RANDEVU

Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan, İngiliz takımına karşı galibiyetleri son 3 müsabakada elde etti.
Aslan, Liverpool ile bu sezon lig aşamasında ve son 16 turunda oynadığı iki mücadeleyi 1-0'lık skorlarla kazandı.

İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 28. MAÇ

Galatasaray, bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 27 kez mücadele ederken, 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşılaştı.

LIVERPOOL TÜRK TAKIMLARIYA 14 KEZ OYNADI

Liverpool ise Türkiye'den Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı ve 6 defa da mağlup oldu. Liverpool, Türk takımlarına karşı oynadığı son 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 340. KARŞILAŞMA

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 340 maça çıktı. Bu müsabakalardan sarı-kırmızılılar 121 kez galip gelirken, 128 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 468 kez havalandırırken, kalesinde 514 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 134. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen turnuvada 133 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 34'ünü kazanırken, 67'sini ise kaybetti. 32 maç da berabere tamamlandı. Aslan 139 gol atarken, kalesinde 226 gole engel olamadı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü olarak Avrupa kupalarında 37 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 25, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 37 müsabakanın 15'inden galip ayrılırken, 13'ünde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.

BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 17 GOL ATTI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 7'sini Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Sacha Boey ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Atletico Madrid mücadelesinde ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.

DAVINSON SANCHEZ CEZALI

Sarı-kırmızılılarda, Liverpool karşılaşmasında defansta önemli bir eksik bulunuyor. Cimbom'da Liverpool ile İstanbul'da yapılan mücadelede sarı kart gören Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü ve rövanşta görev alamayacak. Aslan'da Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de UEFA'ya verilen listede bulunmuyor.

GALATASARAY'DA BÜYÜK TEHLİKE: 6 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da, Liverpool maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang sarı kart görmeleri halinde çeyrek finale yükselmesi durumunda ilk maçta oynamayacak. Teknik direktör Okan Buruk da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

