Galatasaray MCT Technic-Rytas CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu'nun son haftasında Galatasaray MCT Technic ile Rytas Vilnius karşı karşıya geliyor. Grup liderliği için büyük önem taşıyan bu mücadelede sarı-kırmızılılar, parkeden galibiyetle ayrılarak zirveyi garantilemek istiyor. Başantrenör Gianmarco Pozzecco yönetiminde sahaya çıkacak Galatasaray'da, kadroya yeni katılan Boogie Ellis'in forma giyip giymeyeceği de merak konusu. Kritik karşılaşma öncesinde basketbolseverler ise maçın yayın saati ve hangi kanalda izlenebileceğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray MCT Technic-Rytas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY MCT TECHNIC-RYTAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 6. karşılaşmasında oynanacak Galatasaray MCT Technic-Rytas maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC-RYTAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray MCT Technic-Rytas maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC İSTATİSTİKLERİ

I Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray MCT Technic, 9 puanla ilk sırada yer alıyor. Sarı kırmızılı ekip, gruptaki son maçında Hapoel Holon'u 87-74'lük skorla mağlup etti. Beş basketbolcu çift haneli sayı üretirken, John Meeks 26 sayı ile en skorer isim oldu. Errick McCollum ve John Petrucelli 13'er sayı kaydederken Fabian White ve Buğrahan Tuncer 11 sayılık performans sergiledi.

RYTAS İSTATİSTİKLERİ

I Grubu'nda 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet alan Rytas Vilnius ise 8 puanla ikinci basamakta bulunuyor. Litvanya temsilcisi son maçında Le Mans Sarthe Basket'i 101-81 yenerken Simonas Lukosius 18 golle takımının en skorer isim oldu.