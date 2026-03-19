Fenerbahçe'de büyük isyan! Tedesco ve yerliler...
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup ederken Kanarya'da yerli futbolcular ile Domenico Tedesco arasında dikkat çeken bir sorunun olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 06:50
Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerinin özellikle yerli oyuncular arasında tepkiye neden olduğu, İtalyan çalıştırıcının yabancı futbolculara daha fazla ilgi gösterdiği yönünde bir algı oluştuğu öne sürülüyor.
Son Gaziantep karşılaşmasında Kerem ve İsmail maçın sonlarında oyuna girmişti... Öte yandan takımın başarılı sonuçları nedeniyle bu konunun uzun süre gündeme taşınmadığı ancak üst üste gelen puan kayıplarının ardından rahatsızlığın daha görünür hale geldiği kaydedildi.
Hatta Kerem'in artık tepkilerini yüksek sesler dile getirdiği de belirtiliyor.
Fenerbahçe'de yönetim değişikliği sonrası, Tedesco'nun kararı ile İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı kalmıştı.
