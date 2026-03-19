Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Porto, Celta Vigo, Nottingham Forest, Real Betis, Braga, Bologna ve Freiburg çeyrek finale çıktı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 01:51
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 turunda bugün 7 karşılaşma oynandı. Turnuvada dün Portekiz ekibi Braga, ilk maçta 2-0 yenildiği Macar temsilcisi Ferencvaros'u 4-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Son 16 turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan): 4-0 (0-2)

Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika): 5-1 (0-1)

Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya): 0-2 (1-1)

Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere): 1-2 (1-0) - Nottingham Forest, penaltılarda 3-0 kazandı

Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 4-0 (0-1)

Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya): 2-0 (2-1)

Roma (İtalya) - Bologna (İtalya): 3-4 (1-1)

Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-0 (1-0)

