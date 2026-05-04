Manchester City Everton deplasmanında 2 puan bıraktı!

Manchester City, İngiltere Premier Lig 35. hafta maçında Everton ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 68. ve 81. dakikalarda Thierno Barry ile 73. dakikada Jake O'Brien kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 43. ve 90+7. dakikalarda Jeremy Doku ve 83. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester City, lider Arsenal'ın kazandığı haftada berabere kalarak 71 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı. Manchester ekibinin aynı zamanda bir maç da eksiği bulunuyor. Everton ise 48 puana yükseldi ve 10. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig 36. hafta maçında Everton, Crystal Palace deplasmanına konuk olacak. Manchester City ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.