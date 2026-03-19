CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kasımpaşa

Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş'a övgü

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2026 yılının en önemli performansını gösteren takım olan Beşiktaş’a karşı ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 23:21
Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş'a övgü

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bayrama daha mutlu girmek isterdik. Oyuncularım mücadele ettiler. Karşımızda ligin 2026 sonrası en çok üçüncü bölgede pozisyon üreten, 6-7 oyuncuyla hücum eden takıma karşı çok basit goller yedik. Bu seviye bunu kaldırmaz. Oyuna tutunmaya çalıştılar. Gol harici daha efektif olabilirdi oyuncularım. Kamil'in sakatlanması düzenimizi bozdu. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. 2026'nın en önemli performansını gösteren takım. İki basit gol yemesek daha rahat maç çıkartabilirdik. Ders çıkarmamız lazım. Kendi rakiplerimizle oynayacağız. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"İNÖNÜ'DE BEŞİKTAŞ KARŞISINDA KİMSE SÜREKLİ ÜÇÜNCÜ BÖLGEYİ OYNAYAMAZ"

Belözoğlu, siyah-beyazlı takımın çok kolay gol bulduğunu belirterek, "İnönü'de Beşiktaş karşısında kimse sürekli üçüncü bölgeyi oynayamaz. Beşiktaş çok kolay 2 gol buldu. Bizim beklediğimizin dışında pozisyona gitmeden gol buldular. İkinci gol irdelenmesi gereken bir gol. Takımın bulunduğu pozisyon gereği kendimize yakıştıramadığımız bir gol. Bu goller çalıştığımız konular olduğu için beni rahatsız ediyor. Dersimizi iyi çalışmıştık. Beşiktaş'ı geriye itecek çıkışlarımız oldu. Basit goller yemesek başka bir senaryo olabilirdi. Buradan 1 puanla ayrılabilirdik" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDEKİ GÜCÜ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Konumları gereği ellerindeki kadro gücünü en iyi şekilde kullanmak zorunda olduklarını dile getiren Emre Belözoğlu, "Bizim konumumuz gereği çok güzel bir dua var; 'Mısır'a sultanlıktan vazgeçmek gerekiyor. Kuyudan çıksak bizim için yeterli'. Gönül ister ki en yetenekli oyuncularla çalışmak. Yine de oyuncularım samimiyetle gösterdiğimizi uygulamaya çalıştı. Bu konumdan daha iyi konumda olmamız gerektiğine inanıyorum. Oyuncularım da maçlarda ellerinden geleni göstermeye gayret ettiler. Ligde kalabileceğini düşündüğüm bir kadro var. Büyük takımlarla mücadele etmek için başka parametreler olması gerekiyor. Kalan 21 puanın her zerresine talip olacağız" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca 35, 36 puanın kendilerini ligde tutmaya yetebileceğini de sözlerine ekledi.

Sergen Yalçın: G.Saray mağlubiyeti...
R. Vallecano-Samsunspor | CANLI
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Özgür Özel'in 600 bin dolarlık "gizli tapu" skandalı: Yıkımlık ev servete dönüştü | Halk TV'de neden bahsedilmedi?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı yendi!
Lang'dan Osimhen paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VakıfBank Dörtlü Final'de VakıfBank Dörtlü Final'de 22:49
"Beşiktaş'ta olmak benim için değerli" "Beşiktaş'ta olmak benim için değerli" 22:37
Agbadou: İyi bir dinamik yakaladık Agbadou: İyi bir dinamik yakaladık 22:32
Sergen Yalçın: G.Saray mağlubiyeti... Sergen Yalçın: G.Saray mağlubiyeti... 22:31
"İlk golü attıktan sonra açılacağımı biliyordum" "İlk golü attıktan sonra açılacağımı biliyordum" 22:19
Lang'dan Osimhen paylaşımı! Lang'dan Osimhen paylaşımı! 21:42
Daha Eski
Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:20
Beşiktaş taraftarından TFF'ye tepki! Beşiktaş taraftarından TFF'ye tepki! 20:44
F.Bahçe Medicana altın sette veda etti! F.Bahçe Medicana altın sette veda etti! 20:38
Sergen Yalçın: Sıralamamızı korumak istiyoruz Sergen Yalçın: Sıralamamızı korumak istiyoruz 19:28
Kante'ye milli takım müjdesi! Kante'ye milli takım müjdesi! 17:35
A. Efes evinde Monaco'ya kaybetti! A. Efes evinde Monaco'ya kaybetti! 17:31