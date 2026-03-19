Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş'a övgü

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bayrama daha mutlu girmek isterdik. Oyuncularım mücadele ettiler. Karşımızda ligin 2026 sonrası en çok üçüncü bölgede pozisyon üreten, 6-7 oyuncuyla hücum eden takıma karşı çok basit goller yedik. Bu seviye bunu kaldırmaz. Oyuna tutunmaya çalıştılar. Gol harici daha efektif olabilirdi oyuncularım. Kamil'in sakatlanması düzenimizi bozdu. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. 2026'nın en önemli performansını gösteren takım. İki basit gol yemesek daha rahat maç çıkartabilirdik. Ders çıkarmamız lazım. Kendi rakiplerimizle oynayacağız. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

"İNÖNÜ'DE BEŞİKTAŞ KARŞISINDA KİMSE SÜREKLİ ÜÇÜNCÜ BÖLGEYİ OYNAYAMAZ"

Belözoğlu, siyah-beyazlı takımın çok kolay gol bulduğunu belirterek, "İnönü'de Beşiktaş karşısında kimse sürekli üçüncü bölgeyi oynayamaz. Beşiktaş çok kolay 2 gol buldu. Bizim beklediğimizin dışında pozisyona gitmeden gol buldular. İkinci gol irdelenmesi gereken bir gol. Takımın bulunduğu pozisyon gereği kendimize yakıştıramadığımız bir gol. Bu goller çalıştığımız konular olduğu için beni rahatsız ediyor. Dersimizi iyi çalışmıştık. Beşiktaş'ı geriye itecek çıkışlarımız oldu. Basit goller yemesek başka bir senaryo olabilirdi. Buradan 1 puanla ayrılabilirdik" şeklinde konuştu.

"ELİMİZDEKİ GÜCÜ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Konumları gereği ellerindeki kadro gücünü en iyi şekilde kullanmak zorunda olduklarını dile getiren Emre Belözoğlu, "Bizim konumumuz gereği çok güzel bir dua var; 'Mısır'a sultanlıktan vazgeçmek gerekiyor. Kuyudan çıksak bizim için yeterli'. Gönül ister ki en yetenekli oyuncularla çalışmak. Yine de oyuncularım samimiyetle gösterdiğimizi uygulamaya çalıştı. Bu konumdan daha iyi konumda olmamız gerektiğine inanıyorum. Oyuncularım da maçlarda ellerinden geleni göstermeye gayret ettiler. Ligde kalabileceğini düşündüğüm bir kadro var. Büyük takımlarla mücadele etmek için başka parametreler olması gerekiyor. Kalan 21 puanın her zerresine talip olacağız" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca 35, 36 puanın kendilerini ligde tutmaya yetebileceğini de sözlerine ekledi.