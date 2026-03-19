Orkun Kökçü: İlk golü attıktan sonra açılacağımı biliyordum

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Attığı şık golle galibiyette başrol oynayan isimlerden biri olan Orkun Kökçü, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan yıldız oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

"BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Orkun Kökçü: "İlk yarıda oyuna hakimdik. İkinci yarı daha çok geriye çekildik. Sevmediğimiz bir şey. Bunu analiz etmeliyiz. 3 puan önemliydi. Milli araya güzel girdik. Milli takımlara odaklanma zamanı şimdi. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kışın kampta söylediğim gibi, hissediyordum, ilk golü attıktan sonra açılacaktım. Futbolda genelde öyle olur. İlk gol arayışında daha çok heyecanlanırsın, mantıksız şeyler yaparsın. Açıldım, daha rahat oynamaya başladım, performansım arttı. Böyle devam etmek istiyorum. Bu da çalışarak olacak tabii."

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İSTİYORUZ

"Romanya maçıyla ilgili milli takımdaki arkadaşlarımla konuştuk. Önemini biliyoruz. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunun için de milli takım hocamız bizi daha erken toparlamaya karar verdi, daha iyi hazırlanmak için. 1-2 güne kampa katılacağız. Çalışarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz."