Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 27. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar bu maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 11. dakikada siyah-beyazlıların Güney Koreli yıldızı Hyeon-Gyu Oh açtı.

Ardından 45+2. dakikada Orkun Kökçü şık golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu gollerle Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda tek gol 57. dakikada Kasımpaşa'da Benedyczak'ın ayağından geldi. Futbolcu penaltıdan kaydettiği gol ile skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş ligde 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa ise 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

11. dakikada Orkun Kökçü'nün sol kanattan ortasında ön direkte bulunan Hyun-Gyu Oh'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Vaclav Cerny'nin sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta topla buluşan Amir Murillo'nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Cafu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu çeldi.

45+2. dakikada Amir Murillo'nun sağ kanattan ortasında defansın arkasına sarkan Orkun Kökçü'nün ceza sahası içi sol tarafından bekletmeden ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Andreas Gianniotis'ün üzerinden ağlara gitti. 2-0

Karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 54'ü gösterirken siyah-beyazlılarda Murillo'nun rakibine yaptığı müdahale nedeniyle maçın hakemi Batuhan Kolak penaltı noktasını işaret etti.

57. dakikada topun başına geçen Benedyczak ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve siyah-beyazlılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

KARŞILAŞMADAN NOTLAR:

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, ligde geçen hafta oynanan maçta savunmada şans verdiği Djalo'yu kulübeye çekerken, oyuncunun yerine Uduokhai şans buldu.

Sergen Yalçın, ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sahaya sürdüğü ilk 11'i Kasımpaşa maçında yeniden görevlendirdi.

İLBER ORTAYLI UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, Tüpraş Stadı'nda unutulmadı. Beşiktaşlı kimliğiyle de bilinen Ortaylı için karşılaşmadan önce stadyumda anons yapıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ortaylı ailesi, Kasımpaşa mücadelesini başkan Serdal Adalı ile beraber izledi. İlber Ortaylı'nın torunu da seremoniye siyah-beyazlı takımla çıktı. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, güney tribününde Ortaylı ile ilgili "Bir de Çarşı'yı seviyorum. Onlar farklı." pankartını açtı.

KÜÇÜK ÖMER KAĞAN'IN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş taraftarı küçük Ömer Kağan Karakurt'un "balon" hayali Kasımpaşa maçı öncesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde amansız hastalığı yenmeyi başaran Ömer Kağan'ın en büyük isteği Tüpraş Stadı'nda balon uçurmaktı.

Verdiği zorlu mücadeleyi büyük bir cesaretle tamamlayan Ömer Kağan, maç öncesinde orta yuvarlakta kaptan Orkun Kökçü ve Salih Uçan ile bir araya gelerek siyah, beyaz ve kırmızı renkteki balonları havaya bıraktı.

Ayrıca Ömer Kağan'ın seremoniye ise siyah-beyazlı futbolcu Vaclav Cerny ile çıktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİDEN TFF'YE TEPKİ

Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşma öncesinde açtıkları pankart ile Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi. Doğu tribünde Beşiktaş efsanelerinden Hakkı Yeten'in fotoğrafının olduğu pankartta "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak!" ifadelerine yer verildi.

KASIMPAŞA İLK 11'İ

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise şu ilk 11 ile sahaya dizildi:

"Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adam Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Andri Baldursson, Jim Allevinah, Fousseni Diabate, Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak."