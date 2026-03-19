Beşiktaş'ta Sergen Yalçın: Galatasaray mağlubiyeti...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Mücadele hakkında ev sahibi takımda deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

"HERKES POZİSYON PEŞİNDE"

"Bence güzel bir maçtı. Bu tür maçlar herkes için zor olacak. Aşağıda kümede kalmak isteyenler var. Yukarıda pozisyon yakalamak isteyenler var. Herkes pozisyon peşinde."

"PENALTI HARİCİNDE POZİSYON VERMEDİK"

"Böyle maçlar kolay olmaz ama iyi başladık, erken 2-0 bulduk. Bir penaltı oldu. Penaltı haricinde pozisyon olmadı kalemizde. Maç sıkıntılı geçmedi. Pozisyon vermedik penaltı haricinde. İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var. Galatasaray mağlubiyeti sonrası evde ikide iki yapmak moral oldu çocuklara. Milli ara var şimdi. Yavaş yavaş son bölüme hazırlanacağız."