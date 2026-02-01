CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Betis-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Betis-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Betis ile Valencia karşı karşıya gelecek. Üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlayan Real Betis, evinde 35 puana yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı amaçlayan Valencia ise 23 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Real Betis-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 10:45
Real Betis-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Betis-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Betis ile Valencia, önemli bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Real Betis, taraftarı önünde kazanarak puanını 35'e çıkarmayı hedefliyor. Deplasmanda alacağı galibiyetle düşme hattından uzaklaşmayı planlayan Valencia ise 23 puanla 15. sırada yer alıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Real Betis-Valencia maçının oynanacağı gün, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Real Betis-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL BETIS-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Real Betis-Valencia maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL BETIS-VALENCIA MAÇI HANGİ KANALDA?

La Cartuja'da oynanacak Real Betis-Valencia maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

