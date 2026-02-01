Getafe-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Getafe ile Celta Vigo, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve puanını 25'e yükseltmek isteyen Getafe, sahasında galibiyet arayacak. Deplasmanda üç puan alarak üst sıralardaki yükselişini sürdürmeyi hedefleyen Celta Vigo ise 32 puanla mücadeleye çıkıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Getafe-Celta Vigo maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GETAFE-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Getafe-Celta Vigo maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

GETAFE-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Coliseum'da oynanacak Getafe-Celta Vigo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.