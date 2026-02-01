CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Getafe ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı ve puanını 25'e çıkartmayı amaçlayan Getafe, evinde oynayacağı maçı kazanmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda 3 puan alıp üst sıralara yükselişini sürdürmek isteyen Celta Vigo'nun ise 32 puanı bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Getafe-Celta Vigo maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 11:12 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 11:13
Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Getafe-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Getafe ile Celta Vigo, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve puanını 25'e yükseltmek isteyen Getafe, sahasında galibiyet arayacak. Deplasmanda üç puan alarak üst sıralardaki yükselişini sürdürmeyi hedefleyen Celta Vigo ise 32 puanla mücadeleye çıkıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Getafe-Celta Vigo maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GETAFE-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Getafe-Celta Vigo maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

GETAFE-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Coliseum'da oynanacak Getafe-Celta Vigo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye sol bek müjdesi!
Onyedika transferinde sürpriz rakip!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Haritasını Berat Albayrak çıkardı faydasını Türkiye görecek! Milli enerjide "toryum" hedefi | NTE rezervlerinin önemi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
''Kaptan dümene geçti''
Galatasaray'dan Marsilya çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Sivasspor - Pendikspor maçı CANLI | Sivasspor - Pendikspor maçı 10:50
Real Betis-Valencia maçı ne zaman? Real Betis-Valencia maçı ne zaman? 10:45
CANLI | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı CANLI | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı 10:36
Parma-Juventus maçı detayları Parma-Juventus maçı detayları 10:29
Cremonese-Inter maçı detayları Cremonese-Inter maçı detayları 10:16
Kartal'dan M. City'nin yıldızına kanca! Kartal'dan M. City'nin yıldızına kanca! 09:59
Daha Eski
Como-Atalanta MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Como-Atalanta MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 09:45
CANLI | Djokovic - Alcaraz final maçı CANLI | Djokovic - Alcaraz final maçı 09:42
Torino-Lecce maçı ne zaman? Torino-Lecce maçı ne zaman? 09:14
F.Bahçe'ye sol bek müjdesi! F.Bahçe'ye sol bek müjdesi! 09:03
Real Madrid-Rayo Vallecano maçı detayları! Real Madrid-Rayo Vallecano maçı detayları! 08:58
''Kaptan dümene geçti'' ''Kaptan dümene geçti'' 08:42