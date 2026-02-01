CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin'den olaylı veda!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin'den olaylı veda!

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Allan Saint-Maximin, kısa süre önce transfer olduğu Meksika temsilcisi Club América ile olaylı bir ayrılık yaşadı. Fransız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla yaşananların perde arkasına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 12:00
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin'den olaylı veda!

10,3 milyon Euro bedelle Club América kadrosuna katılan Allan Saint-Maximin'in takımdan ayrılığı beklenmedik bir şekilde gerçekleşti. Meksika kulübü, yıldız oyuncu ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Ayrılığın ardından sessiz kalmayan Fransız futbolcu, ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirterek özellikle çocuklarının hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Saint-Maximin açıklamasında, "Sorun insanların ten rengi değil, düşüncelerinin rengidir. Bana yönelik saldırılarla baş etmeyi öğrendim, bunlar beni durdurmaz. Ancak çocuklarıma yönelik en küçük bir saldırıyı asla kabul edemem" ifadelerini kullandı.

Çocuklarını korumanın kendisi için her şeyden önce geldiğini vurgulayan yıldız oyuncu, onların geçmişleri ya da ten renkleri ne olursa olsun sevgi ve saygı içinde büyümeleri için mücadele edeceğini söyledi. Nefret ve ayrımcılığın toplumda yeri olmadığını belirten Saint-Maximin, her bireyin eşsiz ve değerli olduğunun altını çizdi.

Açıklamasında geleceğe dair dileklerini de paylaşan deneyimli futbolcu, çocuklarının ayrımcılıkla değil, özgürce kendileri olabilecekleri bir dünyada büyümelerini istediğini ifade etti. Son olarak ise çocuklarına zarar vermeye kalkışanlara sert bir mesaj gönderen Saint-Maximin, "Bu büyük bir hataydı. Çocuklarımı korumak için her zaman savaşacağım. Beni korkutabilecek hiçbir tehdit yok; bu dünyada yalnızca Tanrı'dan korkarım" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

F.Bahçe'ye sol bek müjdesi!
Onyedika transferinde sürpriz rakip!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Peş peşe feci kazalar! Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü 26 yaralı I Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü 6 yaralı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a Brezilyalı forvetten kötü haber!
''Kaptan dümene geçti''
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Amedspor - Adana Demirspor maçı CANLI | Amedspor - Adana Demirspor maçı 12:48
Nice-Brest maçı ne zaman? Nice-Brest maçı ne zaman? 12:44
Toulouse-Auxerre maçı ne zaman? Toulouse-Auxerre maçı ne zaman? 12:22
Allan Saint-Maximin'den olaylı veda! Allan Saint-Maximin'den olaylı veda! 12:00
Beşiktaş'a Brezilyalı forvetten kötü haber! Beşiktaş'a Brezilyalı forvetten kötü haber! 11:50
Lyon-Lille maçı detayları Lyon-Lille maçı detayları 11:49
Daha Eski
Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı ne zaman? 11:32
Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman? Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman? 11:12
Alperen "double-double" yaptı! Houston evinde kazandı Alperen "double-double" yaptı! Houston evinde kazandı 10:54
CANLI | Sivasspor - Pendikspor maçı CANLI | Sivasspor - Pendikspor maçı 10:50
Real Betis-Valencia maçı ne zaman? Real Betis-Valencia maçı ne zaman? 10:45
CANLI | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı CANLI | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı 10:36