Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin'den olaylı veda!

10,3 milyon Euro bedelle Club América kadrosuna katılan Allan Saint-Maximin'in takımdan ayrılığı beklenmedik bir şekilde gerçekleşti. Meksika kulübü, yıldız oyuncu ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Ayrılığın ardından sessiz kalmayan Fransız futbolcu, ırkçı saldırılara maruz kaldığını belirterek özellikle çocuklarının hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Saint-Maximin açıklamasında, "Sorun insanların ten rengi değil, düşüncelerinin rengidir. Bana yönelik saldırılarla baş etmeyi öğrendim, bunlar beni durdurmaz. Ancak çocuklarıma yönelik en küçük bir saldırıyı asla kabul edemem" ifadelerini kullandı.

Çocuklarını korumanın kendisi için her şeyden önce geldiğini vurgulayan yıldız oyuncu, onların geçmişleri ya da ten renkleri ne olursa olsun sevgi ve saygı içinde büyümeleri için mücadele edeceğini söyledi. Nefret ve ayrımcılığın toplumda yeri olmadığını belirten Saint-Maximin, her bireyin eşsiz ve değerli olduğunun altını çizdi.

Açıklamasında geleceğe dair dileklerini de paylaşan deneyimli futbolcu, çocuklarının ayrımcılıkla değil, özgürce kendileri olabilecekleri bir dünyada büyümelerini istediğini ifade etti. Son olarak ise çocuklarına zarar vermeye kalkışanlara sert bir mesaj gönderen Saint-Maximin, "Bu büyük bir hataydı. Çocuklarımı korumak için her zaman savaşacağım. Beni korkutabilecek hiçbir tehdit yok; bu dünyada yalnızca Tanrı'dan korkarım" sözleriyle açıklamasını tamamladı.